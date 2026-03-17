Grünes Kerosin: Fluglinien wollen EU-Vorgabe loswerden

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Airlines wollen die EU zu einem Lockern der Vorschriften zum Einsatz klimafreundlichen synthetischen Kerosins (eSAF) drängen. Die ab 2030 geplante Beimischungsquote von 1,2 Prozent eSAF solle wegen hoher Kosten und knapper Verfügbarkeit verschoben oder aufgehoben werden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag zu Reuters. Die Forderung soll am Donnerstag auf einer Konferenz des Branchenverbands Airlines for Europe (A4E) erhoben werden.

Spohr: "Green Deal muss reformiert werden" Dem Verband gehören unter anderem die AUA-Mutter Lufthansa, Air France-KLM und Ryanair an. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte kürzlich erneut eine Kurskorrektur und eine bessere ökonomische Balance der EU-Klimaschutzvorschriften für die Luftfahrt gefordert. Denn diese benachteiligten europäische Airlines gegenüber Konkurrenten wie den Golf-Airlines. "Der Green Deal muss reformiert werden, und zwar dringend", sagte Spohr bei der Lufthansa-Bilanzpressekonferenz Anfang März. Der Verband A4E erklärte, die erwartete Produktion des mit erneuerbarer Energie hergestellten eSAF werde 2030 nur 0,7 Prozent des Bedarfs decken. Es käme dann zu Strafen von 7 bis 9 Mrd. Euro, die von den Treibstofflieferanten zu zahlen wären, über die Airlines letztlich aber bei den Passagieren landen würden. Die Umweltorganisation Transport and Environment (T&E) warnte hingegen vor einer Verschiebung. "Wenn wir das aufschieben, werden eSAF-Start-ups sterben und Europa wird seinen Vorsprung als Vorreiter verlieren", sagte T&E-Expertin Camille Mutrelle.