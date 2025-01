OMV und Airbus geben Schub bei nachhaltigen Flugzeugtreibstoffen

SAF-Produktion in Schwechat und Rumänien

Seit März 2022 produziert die von OMV betriebene Raffinerie Schwechat in Österreich SAF aus nachhaltigen und lokal beschafften Rohstoffen wie gebrauchtem Speiseöl. OMV beliefert bereits mehrere Fluglinien am Flughafen Wien mit SAF und hat Absichtserklärungen über die Lieferung von insgesamt 1,5 Millionen Tonnen SAF bis 2030 unterzeichnet. In Rumänien hat OMV Petrom im Juni 2024 die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau einer SAF/HVO-Anlage sowie zweier Anlagen für grünen Wasserstoff in der Raffinerie Petrobrazi getroffen.