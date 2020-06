Grüne Woche: Bio-Strohhalme und Hengst-Sprünge

In der Nachbarhalle, wo ein ukrainische Restaurant samt Gastgarten aufgebaut ist, wird bereits getanzt und gesungen. "Probieren Sie die ukrainische Wurst", ruft die Sängerin in Tracht zwischen den Liedern ins Publikum, das in Frühschoppen-Manier zu schunkeln beginnt. "Leckeres ukrainisches Bier, hell oder dunkel. Probieren Sie", hallt es von der Theke her.

Schräg gegenüber, hinter der Donezker Fleischtheke, tanzt eine Frau mit Blumenkranz in den Haaren. Zumindest, wenn sie kurz Zeit dazu findet. Die Studentin aus Kiew verkauft eine traditionelle ukrainische Suppe mit Champions – in Plastikschüsseln zum Mitnehmen. Das Gedränge in den Gängen nimmt zu. Wo es gratis Kostproben gibt, bilden sich Menschentrauben. Ein Aussteller verteilt kuhförmige Luftballons, die sich über die Hallen ausbreiten und so manchem Besucher ins Gesicht klatschen. Und draußen, auf der Straße, trommeln 50.000 Tierschützer gegen Massentierhaltung, Gentechnik und TTIP.