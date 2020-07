Grüne Erde: Gutes Leben, gute Geschäfte

Alles begann im Jahr 1983 mit einer "Weißen Wolke" in Scharnstein im oberösterreichischen Almtal. Die handgefertigte Naturmatratze war das erste Produkt aus dem Hause Grüne Erde. Heute, 32 Jahre später, ist die "Weiße Wolke" noch immer auf dem Markt. Kostenpunkt: Mindestens 838 Euro. Das ist viel Geld, doch höchste Qualität, ein gutes Gewissen und hoffentlich süße Träume sind vielen Kunden diese Investition wert.

"Das Ziel der Grünen Erde war von Anfang an, eine Alternative zum wirtschaftlichen Mainstream zu bieten", versichern Reinhard Kepplinger und Kuno Haas. Die beiden Firmeneigentümer waren Anfang der 1980er mit Grüne-Erde-Erfinder Karl Kammerhofer in der noch kleinen grün-alternativen Bewegung aktiv.

Es ging um Themen wie Selbstbestimmtheit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Toleranz und Umweltschutz. Arbeit sollte sinnvoll, ökologisch und sozial fair sein und sie sollte jedem ein gutes Leben ermöglichen.

Dieser Idee eines ökologischen Pionierbetriebs sehen sich Kepplinger und Haas, die einander aus Studientagen kennen, auch heute noch verpflichtet. Zahlreiche Auszeichnungen für soziales Engagement, Lehrlingsausbildung und Umweltschutz sprechen dafür, dass der Geist der Anfangstage nicht verloren gegangen ist – auch wenn das Unternehmen mittlerweile 400 Mitarbeiter beschäftigt und es neben der "Weißen Wolke" 5300 weitere Produkte gibt.

Das Angebot reicht von Vollholzmöbeln, Bettwaren, Wohnaccessoires und Naturkosmetik bis hin zu ökologischer Mode. Produziert wird zu 70 Prozent in Österreich: In Vorchdorf, Bezirk Gmunden, entstehen Matratzen und Bettwaren, in einer Tischlerei im Südkärntner Gallizien die Möbel aus europäischen Hölzern. Am Stammsitz in Scharnstein befindet sich die Verwaltung in drei Gebäuden eines ehemaligen Sensenwerks.