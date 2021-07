"Wollen lokalen Marktplatz in Österreich etablieren"

„Wir wollen in Österreich deutlich zulegen“, kündigt der Groupon-Chef eine Ausdehnung des Angebotes in Linz, Graz, Salzburg sowie Vorarlberg an. Der Österreich-Start erfolgte vor drei Jahren in Wien, wo etwa der Eissalon Zanoni, die Kinokette UCI oder das Fitnesscenter Holmesplace Partner sind. Wie viele Partner es in Österreich gibt, verrät Stehle ebenso wenig wie die Kundenzahl. Die Zahl der potenziellen Kunden schätzt er auf „mehrere Hunderttausend“. Weltweit hat das Portal rund 500.000 Partner und 200 Millionen Rabatt-Abonnenten, wovon 43 Millionen tatsächlich aktiv sind.