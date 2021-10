Großhandelspreise für Strom auf Rekordkurs

Am deutschen Markt, der auch die Preise in Österreich beeinflusst, wurde im ersten Halbjahr 2021 mehr Strom in Gaskraftwerken produziert (Plus 25 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019). Grund dafür ist Deutschlands geplanter Ausstieg aus Kernenergie und Kohle.

Hoher Anteil

Auch Österreich produzierte im ersten Halbjahr mehr Strom in Gaskraftwerken als in den Vorjahren (plus 14 Prozent gegenüber 2020 und plus 16 Prozent gegenüber 2019). Der hohe Anteil an erneuerbaren Energien in Österreich habe in den letzten Monaten jedoch geholfen, die Gasverstromung wieder zurückzufahren, so Energieagentur-Geschäftsführer Herbert Lechner laut Aussendung.