Großes Tüfteln an der Mobilitätswende

Europas größte Konferenz für Verkehrsforschung, die TRA, findet heuer erstmals in Wien statt. Die Bedeutung der Veranstaltung ist groß, denn Verkehr gilt als eines der prägenden Zukunftsthemen. „Logistik ist die Lebensader jeder Wirtschaft, ob für Industrie, Handel oder Tourismus“, sagt Georg Kapsch, Vorstand der Kapsch AG und Präsident der Industriellenvereinigung bei der TRA-Eröffnung am Montag. Um Wohlstand zu erhalten, brauche es Mobilität. Die Anforderungen an Mobilität würden sich dramatisch ändern, und dem müsse man begegnen.

Zu welchen Verschiebungen es zwischen einzelnen Verkehrsmitteln kommen werde, lasse sich noch nicht sagen, eines weiß Kapsch aber genau: „Die Politik soll keine Technologievorgaben machen, das hemmt Innovationen.“ Er spricht Vorgaben bei Antriebstechniken und Subventionen an. Dies sei wettbewerbsverzerrend.