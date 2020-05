Große Autos sollen künftig draußen bleiben

Stephens kündigte an, in den kommenden Jahren in China in einer Stadt ein Demonstrationsmodell zu errichten, um diese neue Form der Mobilität in der Praxis erproben zu können. "Bis 2020/'25 wird dies ein wichtiges Thema werden." Auch die Regierung Abu Dhabis plant in der Retortenstadt Masdar City ein ähnliches Mobilitätskonzept.



Stephens ist sich sicher, mit seiner These richtig zu liegen. "Was ich in meinem Vortrag 2008 angekündigt habe, ist bereits zu 90 Prozent eingetreten", so der Chefentwickler im Motor-KURIER-Gespräch. Als er 2008 den Chevrolet Volt/ Opel Ampera, ein Elektro-Auto mit Benzinmotor als Reichweitenverlängerer (Fahrbericht, siehe Link) angekündigt habe, wären viele seiner Kollegen aus der Branche skeptisch gewesen.

Inzwischen werde der Volt bereits erfolgreich in den USA verkauft. Ende 2011 wird das Schwestermodell Ampera auch in Österreich starten.