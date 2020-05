Große Ängste vor den Golf-Airlines

23.600 Arbeitsplätze hängen in Österreich direkt an der Luftverkehrswirtschaft, indirekt mit allen Zulieferern sind es 72.700 Jobs. Die gesamte Wertschöpfung beläuft sich auf knapp vier Milliarden Euro – doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Ein neuer Arbeitsplatz in der heimischen Luftfahrt schafft zwei weitere Jobs. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts im Auftrag des Luftfahrtverbandes.

Die Interessensvertretung ist allerdings sehr skeptisch, ob die Branche weiterhin wachsen wird. Die Ängste, dass die aufstrebenden Airlines aus den Golfstaaten die gesamte europäische Luftfahrt überflügeln, sind groß. Die staatlichen Golf-Carrier profitieren enorm von den günstigen Rahmenbedingungen auf ihren Heimatflughäfen. Airlines, Flughäfen und Bodenabfertigung sind in staatlicher Hand, Nachtflugverbote kennt man nicht. Europas Carrier werfen ihren Konkurrenten vor, staatliche Subventionen zu erhalten. Diese dementieren heftig.