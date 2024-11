"Könnten alles verlieren": Warum sich britische Bauern um ihre Zukunft sorgen

Rund 10.000 Bauern , einige Oppositionspolitiker und auch Promi-Bauer Jeremy Clarkson hatten sich Dienstagmittag im Londoner Regierungsviertel eingefunden. Mit Plakaten, mit kleinen und großen Traktoren, und vor allem: mit viel Wut im Bauch. „ Ich bin stinksauer !“, sagt Sarah Stallard aus Herefordshire, die mit ihrer Schwester einen Banner mit der Aufschrift „Save Family Farms“ hochhält. Rettet die Familienbauernhöfe. „Wenn die geplanten Änderungen in Kraft treten, könnten wir alles verlieren “, sagt sie.

Doch nun will die Labour-Regierung Einnahmen durch die Erbschaftssteuer erhöhen. Das soll helfen ein 26 Milliarden Euro großes Steuerloch zu stopfen, das ihnen von den Torys überlassen wurde. In ihrer Budgetrede Ende Oktober hatte Finanzministerin Rachel Reeves angekündigt an, dass nur mehr Höfe unter einem Wert von 1 Million Pfund (1,2 Millionen Euro) von der Erbschaftssteuer ausgenommen werden.

Danach, argumentiert Labour, werde aber immer noch ein vergünstigter Steuersatz von 20 (nicht wie sonst 40 Prozent) angewendet. Und weil es außerdem Ehepartner-Freibeträge und Nullsteuerklassen gebe, könnten Bauern bis zu 3 Millionen Pfund (3,6 Mio. Euro) steuerfrei vererben. In die Gruppe darüber würden nur rund 500 Betriebe im Jahr fallen. „Die Regierung muss“, meinte Umweltminister Steve Reed dazu auch, „jene mit den breitesten Schultern bitten, die größere Last zu tragen.“

Die Konsequenz der Steuer

„Diese Zahl ist absoluter Blödsinn!“, erwidert Sarah Stallard. „Wir haben keine riesige Farm und müssten die Steuer trotzdem zahlen. Wenn unsere Mutter“, sie zeigt auf die ältere Dame, die hinter ihr in der dicht gedrängten Whitehall steht, „uns vier Schwestern einmal den Hof vererbt, müssten wir 20 Prozent von unserem Land verkaufen, um die Gelder zu lukrieren. Aber dann könnten wir nicht mehr wirtschaften. Wir müssten also den gesamten Hof aufgeben.“