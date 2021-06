Großbaustellen: Sichere Beweise

Da fragte ein Gericht beiMatthias Rant (Bild) an, ob er für das Großprojekt die Beweissicherung durchführen könne. 2500 technische und bauliche Mängel wurden vermutet. Diese galt es aufzuspüren und zu dokumentieren.

"Es stellte sich rasch heraus, dass es sich bei diesem Auftrag um fast unvorstellbare Dimensionen handelte", erinnert sich Rant im KURIER-Gespräch. 10.000 Pläne und 3600 Räume – das war selbst für den Profi Rant, langjähriger Präsident der gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, mit herkömmlichen Methoden unmöglich zu schaffen.

200.000 Fotos wurden angefertigt; im Format A4 ausgedruckt ergäben die Bilder nebeneinander gelegt eine Strecke von 42 Kilometern. Das Beweissicherungsgutachten für nur eine Partei hätte in Papier ausgedruckt etwa eine Tonne gewogen. Doch es mussten 14 Parteien beliefert werden.

Um diese Datenmengen zu dokumentieren, entwarfen Rant und sein Partner Gerhard Schuster eine neue Softwarelösung für digitale Bau-Dokumentation. Jeder Raum sollte fotografisch und videomäßig in Sekundenschnelle auf einem Notebook abrufbar sein, in diesem Fall für das Gericht. "Die Fotos konnten per Mausklick so stark vergrößert werden, dass man sogar eine Schraube in der Wand erkannte", erklärt Rant.

An der Software docu-tools arbeiteten 27 Experten für die verschiedensten Bereiche mit, von Stahlbau und Gebäudetechnik bis zu Software-Spezialisten, IT-Anwendungstechnikern und Foto- und Filmteams. Das Projekt gelang, "wir hatten die erste voll elektronische Beweissicherung in dieser Dimension in Österreich abgewickelt".

Rant und Schuster entwickelten docu-tools über ihre Firma Sustain Solutions 2012 zum Geschäftsmodell. Heute arbeiten etwa der Baukonzern Strabag, der Anlagenbauer Andritz, die ÖBB für den Wiener Hauptbahnhof oder die Berliner Charité, eine der größten Universitätskliniken Europas, damit.

Der große Vorteil: Bei Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Auftragnehmern kann nicht manipuliert werden. Rant: "Die Speicherung ist urkundsecht, kann also nachträglich nicht verändert werden. Das bedeutet eine hohe Beweiskraft bei strittigen Verfahren." Und erschwert obendrein die in der Baubranche immer noch recht ausgeprägte Korruption. Über ein Tablet können alle Daten gleich direkt auf der Baustelle exakt erfasst und eingespielt werden. Die nachherige mühsame und zeitaufwendige Dokumentation erübrigt sich.