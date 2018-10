Größte Unternehmerinnen-Lobby Europas formiert sich

Noch in diesem Jahr sollen alle 45 Eurochambres-Mitgliedsländer folgen. „Ich treffe mich demnächst mit den Präsidenten der vielen Wirtschaftsverbände und ich will von jedem eine Ansprechpartnerin für das Netzwerk“, beharrt Schultz. Anders als in Österreich gibt es in anderen EU-Ländern keine Pflichtmitgliedschaft in Arbeitgeber-Verbänden, was die Vernetzung erschwert. Für Juni 2019 ist ein großer EU-Unternehmerinnen-Kongress in Brüssel geplant. Dort soll ein Forderungspaket für die neue EU-Kommission ausgearbeitet werden. Das Budget für solche Aktivitäten steht schon, praktischerweise ist Ex-WKO-Boss Christoph Leitl Präsident von Eurochambres. In seiner Eröffnungsrede zum Unternehmerparlament hob er die „Ladys“ im Plenum hervor.

Themen für mehr weibliche Mitsprache auf EU-Ebene gibt es genug, hier ein paar Beispiele: Weibliche Gründer kommen schwieriger zu Investitionskapital als Männer, auch weil die Geldgeber meist Männer sind. In der Technologie-Branche sind Unternehmerinnen unterrepräsentiert, Zukunftsthemen wie „Künstliche Intelligenz“ sind daher männlich geprägt. In den Führungsetagen ziehen Frauen nur langsam ein, gesetzliche Quoten wie für Aufsichtsräte sind längst nicht überall umgesetzt. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die soziale Absicherung für Selbstständige stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Die Niederlande gilt hier als großes Vorbild.

Hinweis: Der KURIER war auf Einladung von „Frau in der Wirtschaft“ in Brüssel.