Grönland: Wettlauf um Seltene Erden

Was hat Grönland mit Handys zu tun? In Zukunft viel – wenn es nach der Regierung in Nuuk geht. Denn unter dem Eis, das große Teile des arktischen Landes und seiner Gewässer bedeckt, werden Hunderte Millionen Tonnen Uran, Zink, Eisen, Kupfer und Gold vermutet – die durch die Erderwärmung nach und nach zugänglich werden. Besonders wertvoll sind aber die bis zu 6,5 Mio. Tonnen Seltener Erden. Diese 17 Metalle mit klingenden Namen wie Yttrium, Neodym oder Terbium sind für die Herstellung vieler Alltagsprodukte unentbehrlich. Dazu zählen Auto-Katalysatoren, Elektromotoren, Batterien, Flachbildschirme, Energiesparlampen – und eben Mobiltelefone.

Zurzeit kommen 97 Prozent der Seltenen Erden aus dem selbst enorm rohstoffhungrigen China, das seine Monopolstellung für Rationalisierungen ausnutzt. Gewaltige Preissteigerungen auf dem internationalen Markt sind die Folge. Das Thema führt immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der EU, USA und Japan, die Peking jetzt vor dem Schiedsgericht der Welthandelsorganisation verklagen wollen.

Die Vorkommen an Seltenen Erden in Grönland, das lose zu Dänemark gehört, könnten das Dilemma lösen. Sie zählen Experten zufolge zu den größten der Welt und könnten die globale Versorgung für mindestens 25 Jahre sichern. Allerdings wird es noch dauern, bis sie gefördert werden können. Hauptgrund sind die großen Kosten: Gut 2,3 Milliarden US-Dollar müssten investiert werden.