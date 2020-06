Griechische Betriebe: "Versuchen zu überleben"

Dafür vergeben wohlhabende Ausländer Aufträge. So hat das österreichisch-griechische Architektenbüro Bürger-Katsota in Athen vor allem private Luxus-Ferienhäuser gebaut. "Während der Krise haben wir über drei Jahre lang keine griechischen Kunden gehabt", erinnert sich Stephan Bürger. Als es 2009 mit der griechischen Wirtschaft steil bergab ging, habe man sogar Aufträge von den Ausländern verloren: Die Kunden fürchteten, dass Griechenland die Eurozone verlässt, und sie so ihr Geld verlieren könnten.

Der Ziegelanlagen-Hersteller Sabo in Chalkida auf der Insel Euböa, nördlich von Athen, ist eine seltene Insel der Stabilität. Sabo, ein alter Partner von Wienerberger, beschäftigt 250 Mitarbeiter. Das Geschäft läuft. "97 Prozent unserer Produktion gehen in 44 Länder, hauptsächlich in Schwellenländer", sagt Manager Dimitris Tsomokos. Geliefert wird nach Nordafrika, Lateinamerika und nach China. Doch stabil ist die Lage auch für diesen Betrieb noch nicht. Tsomokos: "Wir versuchen immer noch zu überleben."