13 Mrd. Euro: Griechenland zahlt Schulden vorzeitig zurück

Griechenland will erneut frühzeitig Schulden und Kredite tilgen - diesmal in Höhe von 13 Mrd. Euro bis zum Jahresende, wie die Zeitung Kathimerini berichtet. Unter anderem sollen rund 2,5 Mrd. Euro aus dem ersten Griechenland-Hilfsprogramm von 2010 getilgt werden, die ursprünglich bis 2041 hätten zurückgezahlt werden müssen.

Außerdem sollen 2,2 Mrd. Euro in die Tilgung einer Staatsanleihe fließen und der Bestand kurzfristiger Staatsanleihen bis zum Jahresende um 1,2 Mrd. Euro reduziert werden, wie die Zeitung unter Berufung auf das Wirtschafts- und Finanzministerium berichtete. Das Land spare durch die vorzeitigen Tilgungen rund 360 Millionen Zinsen pro Jahr. Auch in den kommenden Jahren solle die frühzeitige Tilgung fortgesetzt werden.