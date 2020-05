Griechenland: Mit Preisnachlass gegen Buchungsflaute

In Griechenland herrscht Chaos pur. Nicht nur im Parlament, auch in den Tavernen. Die Regierung hat den Mehrwertsteuersatz für einige Lebensmittel in der Gastronomie von 13 auf 23 Prozent erhöht. Mit dem Effekt, dass der Gast jetzt zum Beispiel für Mineralwasser ohne Kohlensäure 13 Prozent und für jenes mit Kohlensäure 23 Prozent Steuer zahlen muss. „Eine Logik kann ich nicht erkennen, da kennt sich ja keiner mehr aus“, meint ein griechischer Touristiker. Also werden die Griechen wohl auch künftig die eine oder andere Steuer einfach gar nicht bezahlen, vermutet der Hellas-Kenner.

Jeder sechste Grieche arbeitet im Tourismus, die Branche trägt zehn Milliarden Euro oder 16 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die Buchungsmaschinerie für die landesweit 800.000 Gästebetten läuft heuer aber zäh an. Urlauber fürchten, wegen Streiks nicht wie geplant im Feriendomizil einchecken zu können. „Wir liegen bei den Buchungen zwanzig Prozent unter dem Vorjahresniveau“, sagt Verkehrsbüro-Geschäftsführer Martin Bachlechner. Konkurrent Thomas Cook verhandelt schon die Preise nach. „Die Hoteliers sehen ja auch, dass die Buchungen stocken. Die Preise müssen attraktiver werden“, meint Thomas-Cook-Österreich-Vorstand Ioannis Afukatudis. Er hat derzeit ein Buchungsminus „im hohen einstelligen Prozentbereich“, das Griechenlandkontingent aber um zehn Prozent aufgestockt.