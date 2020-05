Griechenland: Harte Bandagen, herzliche Gesten

Im griechischen Luftverkehr steht heute, Mittwoch, alles still. Hunderte Flüge fallen aus, weil die Fluglotsen am Dienstag kurz vor Mitternacht für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Auch Verbindungen von Wien nach Athen und Thessaloniki sind betroffen. Zudem droht der Athener Nahverkehr wegen Streiks zum Erliegen zu kommen. Auch alle Ministerien, Schulen und Kommunalverwaltungen bleiben am Mittwoch geschlossen, weil die Staatsbediensteten einmal mehr gegen geplante Kündigungen mobil machen. Wie berichtet will der Staat bis Ende des Jahres 30.000 Staatsbedienstete von seinen Gehaltslisten streichen.



Und auch unter den Angestellten des privaten Bereichs steigen die Nervosität und der Unmut. Denn die Troika - also Vertreter der EU, der Europäischen Zentralbank ( EZB) und des Internationalen Währungsfonds ( IWF) - sollen den griechischen Mindestlohn von netto 548 Euro kippen wollen, wird gemunkelt. Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos versuchte sein Volk am Dienstag zu beruhigen. Er dementierte vehement, dass weitere Sparmaßnahmen drohen und betonte einmal mehr, dass Griechenland die versprochenen Sparziele einhalten wird.