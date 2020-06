Griechenland drängt auf Aufschub für Sparziele

Die Zeit drängt für den Pleitestaat. Nur bis 20. Juli hat das Land noch Geld in der Staatskasse. Kommt bis dahin keine neue Hilfe aus Europa, können Staatsbedienstete und Pensionisten nicht mehr bezahlt werden. "Dies ist unsere letzte Chance, Griechenland zu stabilisieren", zeigt sich der Athener Politologe Kostas Ifantis über das Wahlergebnis erleichtert. "Je breiter die Regierung aufgestellt ist, also je mehr Parteien mitmachen, umso größer wird ihre Legitimation in der Bevölkerung sein, all die schwierigen Maßnahmen, die jetzt noch kommen, auch durchzusetzen. "Dass Griechenlands radikaler Senkrechtstarter Alexis Tsipras sich an der Regierung beteiligen wird, schloss der SYRIZA-Chef noch am Wahlabend kategorisch aus. Im Gegenteil, "der Kampf geht weiter", kündigte er an. Er werde eine starke Opposition anführen gegen eine Koalition, die für die Fortsetzung des Spar- und Kreditpaketes eintritt.