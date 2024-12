Budgetüberschuss: Wofür Griechenland das Geld nun ausgeben will

Hohe Arbeitslosigkeit

Doch die Antwort für Griechenland muss differenzierter ausfallen. So schreitet die wirtschaftliche Erholung voran, doch zu wenig ist davon bei den Menschen angekommen. Sie stöhnen unter den stark gestiegenen Lebenserhaltungskosten und Mietpreisen.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Griechenland liegt noch immer unter der Hälfte des EU-Durchschnitts. Die Arbeitslosigkeit ist hinter Spanien die zweithöchste in Europa. Und auch wenn er schrumpft, so sitzt das Land noch immer auf dem höchsten Schuldenberg Europas – weit vor Italien und Frankreich.