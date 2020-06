Griechen wollen es "den Deutschen zeigen"

Die große Hoffnung, es "den Deutschen" zumindest auf dem grünen Rasen "einmal richtig zu geben", schwingt mit, wenn Millionen Griechen Freitag Abend mit ihren Nationalkickern mitfiebern. Rache? Nein, Rache sei es nicht, was die griechischen Zuschauer antreibe, glaubt Takis, aber "dieses ständige Gefühl von Demütigung, vor allem durch die deutsche Kanzlerin, das möchten wir an diesem Abend gerne zurückgeben".

Nicht den Deutschen an sich – der Griechen liebste und zahlreichste Urlaubsgäste – will man es per Fußball heimzahlen, sondern Angela Merkel. Der gestrengen deutschen Regierungschefin, der Schulden-Zuchtmeisterin, die keine Gelegenheit auslässt, die Griechen zur Einhaltung ihrer Zahlungsverpflichtungen zu mahnen. "Vor den Wahlen hat sie uns sogar gesagt, was oder wie wir wählen sollen – also das geht gar nicht", findet Takis, der Staatsbedienstete, der die ewigen Rügen aus Berlin samt der Drohungen, Griechenland werde aus der Euro-Zone fliegen, nicht mehr hören kann.

Das Sportblatt Goal-News sprach denn auch vielen genervten Hellenen mit seiner Schlagzeile aus der Seele: "Bringt uns jetzt die Merkel. Ihr werdet Griechenland nie aus der EURO rausschmeißen!" Aber Angela Merkel in Nazi-Uniform und mit Hakenkreuz, wie sie ein griechisches Massenblatt darstellte, sieht die überwältigende Mehrheit der Griechen als absolut daneben an.