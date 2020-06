Spendengelder an der Börse

Streng? Der Kriterienkatalog für dasSpendengütesiegel schließt riskantere Veranlagungen gar nicht aus. Bezüglich Verwendung nicht verbrauchterSpendengelder heißt es wörtlich: Vorübergehend nicht verwendete Spendenmittel sind unter den Grundsätzen Verfügbarkeit, Sicherheit, angemessene Rendite zwischen zu veranlagen.

"Es ist durchaus möglich, für Projekte im Ausland das Währungsrisiko abzusichern", erläutert Heinrich Mathis von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, die das Spendengütesiegel vergibt. Aber: "Währungsspekulationen wie jene bei Greenpeace, ohne bestimmtes Projekt dahinter, gehören da sicher nicht dazu." Wären die Verluste in Österreich aufgeflogen, würde Greenpeace wohl das Spendengütesiegel entzogen werden, so Mathis. "Veranlagungen sind ja nicht des Teufels, die Organisationen können das Geld ja nicht einfach so liegen lassen, sondern müssen verantwortungsvoll damit umgehen", argumentiert Franz Neunteufl von der Interessensvertretung Gemeinnütziger Organisationen (IGO). Generell würden NGO "sehr konservativ" veranlagen.