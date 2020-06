Graeber: Schulden als Instrument der Mächtigen

Das flott geschriebene, faktenschwere, aber chaotisch aufgebaute Schulden-Buch beginnt mit abstrakten Schulden, die nie beglichen werden können, etwa die "Milchschuld", die Kinder gegenüber ihren Müttern hätten. Ganze "Schuldsysteme" gab es bereits im alten Mesopotamien, erinnert der Autor, Athen etwa steckte auch schon 600 vor Christi in der Schuldenkrise. Aristoteles schrieb später: "Die Armen werden von den Reichen versklavt." Die stets labilen Beziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner ziehen sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte.

Die Folgen? Aufstände, Revolutionen, ja sogar Kriege; aber auch immer wieder Schuldenerlässe, Gesetze gegen Zinswucher oder Sklaverei. Das 536 Seiten starke Geschichtsbuch oder besser die Streitschrift eines Andersdenkenden, lässt die aktuelle Euro- und Schuldenkrise und die Hysterie darüber jedenfalls in einem völlig neuen Licht erscheinen. Als Anthropologe stellt Graeber viele bisher kaum hinterfragte Thesen der Ökonomen völlig auf den Kopf oder ersetzt sie durch seine eigenen. Der gezielten Panikmache vor dem Zusammenbruch des Finanzsystems hält er lapidar entgegen, dass die Menschen auch ganz anders, mitunter sogar sehr viel besser als jetzt, zusammenleben können: Ganz ohne ökonomischen Wachstumszwang, ohne "Finanzialisierung des Alltagslebens".

Der 51-jährige New Yorker David Graeber, unterrichtete bis zu seiner umstrittenen Entlassung 2007 (aus politischen Gründen) in Yale und lehrt seither am Goldschmiths College in London.