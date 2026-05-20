Google setzt auf KI-Suche und smarte Brille

Am Dienstag startete die jährliche Konferenz des Suchmaschinenkonzerns Google, bei der das Unternehmen seine neuesten Innovationen präsentiert. Eine zentrale Ankündigung war eine Neugestaltung der Suche. Es ist die größte diesbezügliche Änderung der Suche seit 25 Jahren, heißt es von Google. Im Zentrum steht die legendäre Suchleiste, also das Feld, in das man seine Suchanfragen tippt.

Google will Nutzer verstärkt dazu bringen, dort Konversationen zu führen und zum Beispiel zu fragen: „Welche Karaoke-Bar hat in Wien am Freitagabend geöffnet?“ Die neue Leiste soll direkt umfassende Vorschläge machen, welche Fragen man formulieren kann. Die neue Suche soll intuitiver sein und auch mit verschiedensten Eingaben wie Texten, Bildern, Videos oder Dateien umgehen können. Man kann zu seinen Suchen auch Folgefragen stellen, bei denen die bisherigen Eingaben berücksichtigt werden. Basis ist Googles KI-Modell Gemini, das in der neuen Version 3.5 präsentiert wurde. Bereits jetzt kann man im „KI-Modus“ der Google-Suche mit der Suche als Chatbot chatten. Diese musste man aber aktiv auswählen, um dort zu landen. Die Suche per KI-Konversationen soll nun auch standardmäßig mehr in den Fokus rücken. Bei Verlagen und Webseiten-Betreibern stoßen Googles KI-Bemühungen schon länger auf Kritik. Da Google Antworten direkt ausgibt, bleiben die Klicks auf die Quellseiten aus, eine existenzielle Bedrohung für deren Geschäftsmodell.