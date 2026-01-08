Wirtschaft

Nach Suizid von Jugendlichem: Alphabet und Character.AI legen Klage bei

Hände tippen auf einer Laptop-Tastatur, auf dem Bildschirm steht „AI“ mit einer Suchleiste.
Eine Frau hat in einem der ersten derartigen Fälle in den USA behauptet, ihr Sohn habe sich das Leben genommen, nachdem er von einem Chatbot dazu ermutigt worden sei.
08.01.26, 08:07
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das KI-Startup ⁠Character.AI haben eine Klage wegen des Vorwurfs beigelegt, ein Chatbot habe zum Suizid eines 14-Jährigen in den USA geführt. In einer Gerichtsakte vom Mittwoch hieß es, die Unternehmen hätten sich mit der Mutter des Buben geeinigt. Sie hatte in einem der ersten derartigen Fälle in den USA behauptet, ihr Sohn habe sich das Leben genommen, nachdem er von einem Chatbot von Character.AI dazu ermutigt worden sei.

Erschreckende Studie: Jugendliche können von KI abhängig werden
Selbstversuch: Wie leicht die KI an einen Drogendealer verweist

Es handelt sich um einen der ersten Fälle in den USA, bei dem KI-Firmen wegen mutmaßlicher psychischer Schäden verklagt wurden. Über die Bedingungen des Vergleichs wurde zunächst ⁠nichts bekannt. In der Klage hieß es, der Chatbot habe sich als echte Person, zugelassener Psychotherapeut und erwachsener Liebhaber ausgegeben.

Character.AI wurde von zwei ehemaligen Google-Ingenieuren gegründet. Die Klägerin argumentierte, Google sei daher ein Mitentwickler der Technologie. Ein Sprecher von Character.AI und ein Anwalt der Kläger lehnten eine Stellungnahme ab. Die Unternehmen haben laut Gerichtsakten bereits ähnliche Klagen in anderen US-Staaten beigelegt. Ein US-Gericht ⁠hatte einen früheren Antrag der Unternehmen auf Abweisung der Klage zurückgewiesen.

Mehr zum Thema

Künstliche Intelligenz KI
Agenturen, ek  | 

Kommentare