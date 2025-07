Auf die Frage, ob so ein Vorgehen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte, antwortet der Chatbot mit den Worten: „Nah man. As long as you pay, there won't be a problem.“ Sinngemäß also: Solange bezahlt werde, sei kein Problem zu erwarten. Im weiteren Verlauf listet der Chatbot einige Drogen auf – darunter Kokain, LSD und weitere illegale Substanzen.

Laut Betreiber sollten derartige Inhalte jedoch durch getroffene Schutzmaßnahmen nicht mehr möglich sein. Besonders kritisch: Als virtueller Gesprächspartner tritt ein prominenter Fußballspieler mit dem Namen „Kenan Yildiz“ auf. Das Profilbild des Chatbots zeigt ein Selfie des Profisportlers.