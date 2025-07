Dieser rechtliche Rahmen gilt für KI-Systeme in Österreich

Von Heidi Wedel

KURIER: Welche gesetzlichen Grundlagen gelten derzeit in Österreich für den Einsatz und Betrieb von KI-Systemen?

Philipp Leitner: Der AI-Act, eine europäische Verordnung, ist am 1. August 2024 in Kraft getreten und wird nunmehr gestaffelt umgesetzt. Er regelt den Einsatz von KI-Systemen je nach Risiko und verbietet besonders grundrechtsinvasive Praktiken. Er gilt in allen EU-Mitgliedstaaten. Ergänzend greifen bestehende Rechtsnormen wie die DSGVO.