Goldpreis: Der Höhenflug geht weiter

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Goldpreis steigt weiter, wenn auch langsamer, trotz sinkender Schmucknachfrage.

Zentralbanken, allen voran China, treiben durch massive Goldkäufe die Preise und streben Unabhängigkeit vom US-Dollar an.

Nationalbanken mit hohen Goldreserven profitieren, während Goldkäufer und Schmuckkunden mit steigenden Preisen konfrontiert sind.

Der schier unaufhaltsame Anstieg des Goldpreises wird sich nach Einschätzung von Händlern und Finanzbranche fortsetzen. Das World Gold Council (WGC) in London prophezeit in seiner jüngsten Prognose einen weiteren Preisanstieg in der zweiten Jahreshälfte, wenn auch leicht verlangsamt. Gold ist so teuer geworden, dass die weltweite Nachfrage der Schmuckhersteller laut WGC heuer stark nachgelassen hat - von 435 Tonnen im ersten Quartal auf 356 Tonnen im zweiten.

Zentralbanken als Preistreiber Der Preis pro Feinunze - 31,1 Gramm - liegt derzeit bei gut 3.300 Dollar (aktuell rund 2.894 Euro), fast doppelt so hoch wie 2022. Nach einer kürzlich veröffentlichten Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs könnte der Preis bis Mitte 2026 auf 4.000 Dollar steigen. Der "In Gold We Trust"-Report 2025 sieht bis 2030 ein Kursziel von 4.800 Dollar. Die Gründe für den Anstieg sind vielfältig: Die Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verunsichert Investoren, da wird gern in sicheren Häfen veranlagt. Notenbanken rund um den Globus, aber vor allem aus den Schwellenländern, erhöhen ihre Goldreserven kontinuierlich, um die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern "Solange die Zentralbanken ihre Goldreserven weiter erhöhen, wird sich der Goldpreis nicht Richtung Süden bewegen, sondern Richtung Norden", sagt Michael Eubel, Leiter des Edelmetallgeschäfts bei der BayernLB, dem größten deutschen Goldhändler. "Norden" bedeutet im Sprachgebrauch der Finanzszene steigende Preise, der "Süden" dagegen fallende. "Die Unsicherheiten auf der Welt nehmen eher zu, Gold haftet seit 5.000 Jahren der Nimbus an, dass man es auch in Krisenzeiten umtauschen kann", sagt Eubel.

"In den vergangenen Jahren haben die Notenbanken insgesamt weltweit jährlich rund 1.000 Tonnen Gold erworben", sagt Benjamin Summa, Sprecher des ebenfalls in München ansässigen Handelshauses Pro Aurum. "Ein erheblicher Teil davon entfiel wohl auf China." Neben den Zentralbank-Käufen spielen auch deren expansive Geldpolicies eine Rolle sowie geopolitische Spannungen und Inflationsängste. China kauft mutmaßlich mehr als eingestanden Seit dem Jahr 2000 hat China seine offiziellen Goldreserven laut WGC-Daten fast versechsfacht, von 395 Tonnen auf 2.292 Tonnen Ende des ersten Quartals. Damit wäre der nationale Goldschatz Chinas der siebentgrößte der Welt. Doch sind etliche Fachleute überzeugt, dass die Pekinger Führung ihren Bestand in Wahrheit sehr viel stärker aufgestockt hat. "Kann man den offiziellen Statistiken glauben? Nein", sagt Eubel. "Ich gehe davon aus, dass die chinesischen Goldreserven sehr viel höher sind. China hat nach meiner Einschätzung auf dem Weg über die Zweitmärkte mindestens weitere 500 Tonnen erworben." Abgesehen davon ist China auch weltweit größter Goldproduzent. "Davon wird extrem wenig exportiert", sagt der BayernLB-Goldexperte.

Das Motiv: Unabhängigkeit vom Dollar Es ist kein Geheimnis, dass Chinas Kommunistische Partei die Dominanz der USA lieber heute als morgen beendet sähe. Zum Status einer Weltmacht gehören entsprechende Goldreserven. Doch ist China keineswegs das einzige Land, das Gold kauft. "Diese Staaten wollen sich unabhängiger vom US-Dollar machen und setzen daher vermehrt auf physisches Gold", sagt Summa. Dazu zählen beispielsweise Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar. In diesem Jahr am aktivsten ist jedoch nicht China, sondern Polen, das laut WGC heuer mit bisher gut 48 Tonnen an der Spitze steht. Laut offiziellen Zahlen war lange Russland größter Goldabnehmer, das seine Käufe seit 2020 aber wieder eingeschränkt hat. Russland liegt beinahe gleich auf mit Italien und Frankreich (weltweite Ränge 3, 4 und 5). Dahinter folgt laut den offiziell angegebenen Werten China vor der Schweiz und Japan, Indien und den Niederlanden.