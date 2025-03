Falsches Gold: Das sind die Tricks der Betrüger

Der kleine Goldbarren liegt gut in den Händen. Er ist schwer, seine Oberfläche fühlt sich verheißungsvoll an. So weit, so fein. Es gibt nur ein Problem: Er ist gefälscht. Ein Laie kann das nicht erkennen, auch der Fachmann muss sich anstrengen, um den Schwindel aufzudecken.

Walter Hell-Höflinger lässt die Goldketten durch seine Finger gleiten und gibt sie weiter. „Echt oder gefälscht?“, fragt er.

Eindeutig echt. Die Kettenglieder haben Gewicht.

„Nicht echt“, sagt er und nimmt die Ketten wieder zurück. Hell-Höflinger ist so ein Experte, Österreichs einziger beeideter gerichtlicher Sachverständige, spezialisiert auf Anlagegold, auf dessen Fälschungen und auf Betrügereien damit. Und er ist Gründer und Chef von „Gold & Co“. Er verkauft und kauft das Edelmetall selbst.

So wird getrickst

Es gibt kaum Tricks, die der gebürtige Kärntner nicht kennt. Bei Schmuck sei ein zu hohes Gewicht ein klares Indiz dafür, dass Fälscher am Werk waren. Doch so einfach ist es nicht immer.