Goldfieber im Lungau

Stollen, Gruben und Löcher zeugen von der bergbaugeschichtlichen Vergangenheit der Gegend, und Paar ist nicht das erste Mal vor Ort: "In den 1980er-Jahren wurden eher zufällig in den alten Stollen Proben entnommen, die einen hohen Gold- und Silbergehalt enthielten. Für eine intensive Suchtätigkeit war der Goldpreis damals nicht hoch genug. Ein möglicher Abbau wäre nicht rentabel gewesen." Zumal das alpine Gelände eine Bohrung nach einem genauen Raster nicht zulässt. "Wir führen darum eine Fächerbohrung durch", erklärt Oskar Winkler, der Wiener Rechtsbeauftragte des Unternehmens. "Das ist, wie wenn ich die gespreizten Finger der Hand in den Sand stecke. So stößt man leichter auf durchgehende Adern."

Am Freitag wurden die Bohrarbeiten abgeschlossen.



Die gewonnen Bohrkerne werden halbiert, ein Teil zur Analyse ins Labor nach Irland geschickt. "In drei bis vier Wochen sollten dann die Ergebnisse vorliegen", betont Paar. "Erst dann wird feststehen, ob es wirtschaftlich Sinn macht, die goldhaltigen Erze abzubauen."



Aus Winkel, Lage und Länge der Bohrlöcher wird auch ein dreidimensionales Modell entwickelt, mögliche goldhaltige Schichten eingezeichnet. "Verlaufen die Ergebnisse zufriedenstellend, soll das Bohrprogramm im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Von einem Goldabbau sind wir aber noch Jahre entfernt."



Wie viel Geld Noricum Gold bereits investiert hat, war nicht zu erfahren. Allerdings dürften alleine die Kosten für die sechswöchigen Bohrarbeiten in Hunderttausende Euro gehen.