Abzocke: Dieser teure Saft wurde zur Werbelüge des Jahres gewählt

66.000 deutsche Konsumenten haben gewählt: Der Negativpreis der Organisation Foodwatch „Goldener Windbeutel“ geht heuer an den überteuerten Saft des Bayerischen Unternehmens LaVita. Damit ist das „Mikronährstoffkonzentrat“ die dreisteste Werbelüge des Jahres.

Denn der Saft besteht hauptsächlich aus Fruchtsaftkonzentrat, Vitamine sind zugesetzt. Besonders knackig ist der Preis: 100 Euro pro Liter verlangt der deutsche Hersteller. LaVita bewirbt sein Produkt als „Saubertrank“, der „Fit fürs Leben“ mache. Foodwatch zufolge stehe das Produkt beispielhaft für die Gesundheitsabzocke in der Lebensmittelindustrie. Hersteller würden häufig irreführende Gesundheitsversprechen machen und dafür bei den Konsumenten ordentlich abkassieren. Verkauft wird der Saft übrigens weder im Supermarkt noch in der Drogerie, sondern nur über den Onlineshop des Herstellers.