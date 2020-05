Glücklose Lotto-Ausschreibung

Lottelo hat den Anwalt Walter Schwartz ins Boot geholt, seines Zeichens einer der profundesten Glücksspiel-Juristen in der EU. Der listet im 16-seitigen Antrag an den VfGH eine ganze Reihe von Punkten auf, warum die Ausschreibung seiner Meinung nach nicht rechtskonform sei.



Die wichtigsten Argumente: Die Verfahrensunterlagen seien rechtlich betrachtet eine Verordnung, die allerdings nicht im Bundesgesetzblatt sondern nur auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht wurde - "sie müsste mithin vom VfGH schon aus diesem Grund zur Gänze aufgehoben werden".



Interessenten müssen laut Ausschreibung Erfahrung mit einem "in seiner Komplexität vergleichbaren Lotterie-Unternehmen" innerhalb der EU oder des EWR-Raums nachweisen. In ganz Europa allerdings bietet freilich kein Unternehmen eine derart breite Produktpalette an wie die heimischen Lotterien mit Lotto, Toto, Sportwetten, Internet-Spiel, Rubbellosen etc. Im Antrag heißt es dazu: "Das Referenzerfordernis ist mithin gesetzlos, bevorzugt den bestehenden Konzessionär unsachlicherweise und ist daher auch als - weil diskriminierend - unionsrechtswidrig zu qualifizieren."

Außerdem sei die Frist für die aufwendige Erstellung des Konzessionsantrags mit lediglich 39 Werktagen zu kurz. Zum Vergleich: Die Bewerber für die Casino-Lizenzen haben fünf Monate Zeit.



Kommentar des Finanzministeriums dazu: "Wir gehen davon aus, dass sowohl das Glücksspielgesetz als auch das Ausschreibungsverfahren gesetzeskonform sind."