Pistolenhersteller Glock erzielt rund 102 Millionen Euro Gewinn

Anfang Oktober 2025 wurde die Bilanz 2024 des österreichischen Pistolenherstellers Glock GmbH mit Sitz in Ferlach medial verbreitet. Damals hieß es, dass der Umsatz um 89 Millionen Euro auf 380 Millionen Euro gesunken sei und der Gewinn sich auf 39 Millionen Euro halbiert habe.

Doch dabei fiel nicht weiter auf, dass es sich nur um den sogenannten Einzel-Jahresabschluss gehandelt hatte. Vom medienscheuen Unternehmen mit Sitz in der Kärntner Gemeinde Ferlach kam kein Dementi. Dazu muss man wissen, dass Informationen aus dem Unternehmen generell sehr spärlich bis gar nicht fließen.

Der Einzelabschluss stellt die Finanzlage eines einzelnen Unternehmens dar, aber nicht die der gesamten Unternehmensgruppe. Die Lage der Gruppe wird im Konzernabschluss abgebildet. Dieser liegt dem KURIER nun vor.