Glänzendes Börsendebüt von Universal Music in Amsterdam

Der Börsengang des Musiklabels Universal (Universal Music Group) entpuppt sich als europäischer Hit.

Beim Debüt an der Amsterdamer Börse eröffneten die UMG-Aktien am Dienstag mit 25,05 Euro - ein Plus von rund 37 Prozent zum Referenzpreis von 18,50 Euro.

Damit stemmte die Firma den größten Börsengang in Europa in diesem Jahr.

Zum Referenzpreis wurde die Plattenfirma hinter Stars wie Lady Gaga, Taylor Swift und The Weeknd mit 33,5 Mrd. Euro bewertet. Der französische Konzern Vivendi gliedert UMG aus.