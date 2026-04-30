„Gig-Tripping“: US-Gäste liegen beim ESC-Ticketsverkauf auf Platz 5

„Wir wollen aus dieser außergewöhnlichen Woche ein Maximum herausholen“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Die weltweite Ausstrahlung des ESC sei unbezahlbar. „Das Event ist die weltweit größte Kampagne für Urlaub in Österreich“, so Zehetner, die dazu auf eine entsprechende Studie von Eco Austria verweist. Immerhin erhob das industrienahe Wirtschaftsforschungsinstitut für den Eurovision Song Contest einen Wertschöpfungsmultiplikator von 1,7 - jeder öffentlich investierte Euro soll rund 1,70 Euro an wirtschaftlicher Leistung auslösen.

Auch die Chefin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger, ist vom Erfolg des Eurovision Song Contests überzeugt und verweist dazu auf das „Gig-Tripping“. Der Begriff bezeichnet den Reisetrend, Urlaubsreisen gezielt rund um Konzert- oder Festivalbesuche der Lieblingskünstler zu planen. Fans fliegen über Kontinente hinweg, um Stars wie Taylor Swift, Adele oder eben den ESC zu sehen.