Gewinnwarnung bei FACC

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC muss seinen Ausblick für das Gesamtjahr zurückschrauben. Weil laufende Kundenverhandlungen wohl nicht zeitgerecht abgeschlossen werden können, rechnet das Unternehmen mit einem deutlich geringeren operativen Ergebnis.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014/15 machte das Unternehmen zwar mehr Umsatz, ist aber in die Verlustzone gerutscht. Von März bis November setzte FACC 381,8 Mio. Euro um, das ist ein Plus von 4,7 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) belief sich auf -9 Mio. nach +12,3 Mio. Euro, Nach Steuern stand ein Verlust von 12,7 Mio., nach einem Gewinn von 7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum Das dritte Quartal war positiv.