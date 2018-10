Gewinn bei OMV fällt um 28 Prozent

Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV hat im dritten Quartal 2018 seine Gesamtproduktion und den Umsatz um ein Fünftel gesteigert, das um Lagerhaltungseffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 31 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro - unterm Strich blieb aber nur ein Periodenüberschuss von 393 Mio. Euro, um 28 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das operative Ergebnis der Gruppe blieb gegenüber dem Vergleichsquartal 2017 mit 763 Mio. Euro nahezu unverändert, wie die OMV am Mittwoch mitteilte.

Umsatz steigt

Der Konzernumsatz stieg um 21 Prozent auf 5,607 Mrd. Euro, was im Wesentlichen auf höhere Preise im Bereich Downstream zurückzuführen sei, heißt es in der Aussendung. Die Gesamtproduktion stieg im dritten Quartal um 19 Prozent auf 406.000 boe/d (Fass Öl-Äquivalente pro Tag).

Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit wuchs von 792 Mio. Euro im dritten Quartal des Vorjahres auf 970 Mio. Euro, vor allem durch ein verbessertes Marktumfeld und Dividendenzahlungen von Borealis in Höhe von 108 Mio. Euro. Der freie Cashflow nach Dividenden verbesserte sich auf 523 Mio. Euro, verglichen mit 478 Mio. Euro im Vorjahr.

Über alle drei Quartale gerechnet stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro, der Periodenüberschuss verbesserte sich von 432 Mio. auf 1,2 Mrd. Euro. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten wurde um 14 Prozent auf 2,59 Mrd. Euro gesteigert, das operative Ergebnis der Gruppe auf 2,27 Mrd. Euro verdoppelt.

Leicht steigender Ölpreis

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet die OMV einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 74 Dollar pro Fass - die vorherige Prognose hatte auf 70 Dollar gelautet. Die Gesamtproduktion wird bei 420.000 Fass pro Tag gesehen, wovon 100.000 Fass aus Russland stammen sollen. Der Produktionsbeitrag aus Libyen wird höher als im Vorjahr eingeschätzt.

Für das vierte Quartal wird wegen der Produktionsstarts der zwei Felder in Abu Dhabi und von Aasta Hansteen in Norwegen mit einer Produktion leicht oberhalb jener vom ersten Quartal 2018 gerechnet. Verglichen mit dem ersten Quartal 2018 werden die Produktionsvolumina teilweise durch den Verkauf der OMV Upstream-Unternehmen in Pakistan kompensiert. Die Akquisition in Neuseeland soll voraussichtlich Ende Dezember 2018 abgeschlossen werden.