Gewinn bei Bundesforsten halbiert, Dividende gestrichen

All das sorgte für eine um 6,5 Prozent auf rund 222 Mio. Euro gesunkene Betriebsleistung. Die Holzerntemenge sank um 4 Prozent auf 1,461 Millionen Erntefestmeter. Das Betriebsergebnis halbierte sich auf 13,2 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote sank von 54 auf 52 Prozent. Der negative Ergebnisbeitrag aus dem Forst- und Holzgeschäft machte 2019 fast 16 Mio. Euro aus. Alle anderen Geschäftsbereiche retteten das Ergebnis: Das Immobiliengeschäft steuerte zum Betriebsergebnis 22 Mio. Euro bei, der Bereich Erneuerbare Energie mehr als 6 Mio. Euro und der Dienstleistungsbereich 900.000 Euro.

Heuer und 2021 sollen in Summe 24 Mio. Euro in die Wind- und Wasserkraft fließen. In den Umbau des Waldes stecken die Bundesforste bis 2025 100 Mio. Euro. "Unser Wunsch an die Regierung ist, mitzuhelfen, dass das Pariser Klimaabkommen umgesetzt wird. Dafür haben wir forstliche und waldbauliche Konzepte", sagte Freidhager. Das Ziel seien artenreiche Mischwälder, die stabiler und resilienter sind als Monokulturen. Dazu zähle ein Rückgang der Fichte zugunsten anderer Arten wie Lärchen, Tannen oder Eichen.