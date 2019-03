Gewerkschafter sagen, dass Handels-Chefs "bremsen"

Hinter den Kulissen verhandeln die Sozialpartner aktuell eine Reform der Arbeitszeitgestaltung und der Abgeltung. Konkret geht es vor allem um die Zuschlagsregelungen, die aus Arbeitgeber-Sicht nicht mehr zeitgemäß sind. Sie werden zum Beispiel an Samstagen nach 13 Uhr schlagend. Also just dann, wenn so viele Kunden im Geschäft sind wie an keinem anderen Wochentag. Gerade in Branchen, in denen Mitarbeiter auf Provisionsbasis beschäftigt sind, ist das die gefragteste Arbeitszeit.