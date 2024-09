Die Gewerkschaft GPA pocht angesichts der schwierigen Wirtschaftslage auf einen leichteren Zugang zur Kurzarbeit in Österreich. "Man muss darüber nachdenken, wie man die Betriebe und die Beschäftigungsverhältnisse über diese Krise retten kann und da ist Kurzarbeit sicher ein Instrument", sagte GPA-Bundesgeschäftsführer Karl Dürtscher am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. Vor allem in der Industrie sei eine Lockerung dringend vonnöten.