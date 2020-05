Gewerkschaft gegen Lugner: Auf ein Neues

Das Match Richard Lugner gegen die Handelsgewerkschaft geht in eine neue Runde. Für Freitag kündigt die Gewerkschaft eine Informationstour durch die Wiener Lugner City an. Allein schon die Ankündigung bringt Hausherr und Einkaufszentrum-Betreiber Richard Lugner auf die Palme. Die Info-Aktion sei "überfallsartig", schreibt er in einer Aussendung, die einzelnen Geschäfte in der Lugner City wüssten nichts von der Aktion. Laut Arbeitsrecht müssten aber die Betriebsinhaber vorher über einen Besuch der Gewerkschaft informiert werden. "Aus unserer Sicht sollte der ÖGB, der Unregelmäßigkeiten aufdecken will, sich selbst auch an geltende Gesetze halten, fordert Lugner.