Gewerbereform: Warum der Hufschmied beschlagen sein muss

Jeder, der sich dazu berufen fühlt, soll in Österreich Pferde beschlagen, Speiseeis herstellen, Fahrräder flicken oder Fingernägel modellieren dürfen. Mit der Abschaffung der 21 Teilgewerbe und der weitgehenden Liberalisierung der Nebenrechte trat schon am 17. Oktober ein Teil der im Vorjahr beschlossenen Gewerbereform in Kraft. Der zweite Teil wird ab heute, Dienstag, umgesetzt. Ziel: Weniger Bürokratie, mehr Wettbewerb.

Mit der Reform wurde im Oktober auch der früher teilgeregelte Beruf des Hufschmieds ein freies Gewerbe. Die neue Konkurrenz durch Reitlehrer oder Reitstallbesitzer, die jetzt ohne jeglichen Befähigungsnachweis am Pferdefuß herumraspeln, ließ nicht lange auf sich warten. Josef Frech, Sprecher der rund 400 Hufschmiede in Österreich, schlägt Alarm. „Die Arbeit am lebenden Tier erfordert hohe fachliche Kompetenz. Falsch beschlagene Hufe stellen nicht nur für Reiter eine Gefahr dar, sondern auch für die Gesundheit der Pferde“, schildert er dem KURIER. Unterstützung erhalten die Hufschmiede von den Tierärzten, die ebenso wie tausende Pferdebesitzer kürzlich eine Petition an die Regierung unterzeichneten. Darin fordern die Hufschmiede eine Aufnahme des Huf- und Klauenbeschlags in die Liste der reglementierten Gewerbe. Nur so könne die berufliche Qualifizierung durch die vor acht Jahren wiedereingeführte Lehrausbildung gesichert werden.

Die Hufschmiede sind nicht die einzigen, die mit der Liberalisierung hadern. Auch in anderen sensiblen Bereichen wie der Herstellung von Speiseeis, der Fahrradtechnik, der Autoverglasung und den Nagelstudios hatte es im Vorfeld Warnungen vor unqualifizierter Billig-Konkurrenz gegeben. Vor allem deshalb, weil die Kontrolle der nötigen Kompetenzen allein dem Markt überlassen wird. Im Falle einer unqualifizierten Speiseeis-Erzeugung droht etwa Gesundheitsgefährdung durch Bakterien wie Salmonellen oder Listerien. In Deutschland, wo das Gewerbe schon 2004 freigegeben wurde, kam es bei Speiseeis-Stichproben zu alarmierenden Ergebnissen. Konsumentenschützer fordern dort schärfere Kontrollen.