Gewerbe und Handwerk in Nichtraunzer-Zone

Sorgen bereitet den Klein- und Mittelbetrieben die immer schwierigere Suche nach geeignetem Nachwuchs. "Der Wettbewerb mit den Schulen um die 15-Jährigen wird stärker", schildert Konrad Steindl, Bundesobmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer. "In Salzburg haben wir fast 1000 offene Lehrstellen, aber zu wenige Jugendliche, die sich dafür interessieren, in Wien ist die Situation umgekehrt." Steindl fordert, dass in Schulen schon viel früher und breiter über die Vielfalt der Lehrberufe informiert und ein praktischer Einblick in die Berufswelt gewährt wird. Die letzte Schulwoche könnte dafür genutzt werden.