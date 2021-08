Getreideernte: Weniger Korn ist „kein Grund zur Panik“

Die Kurse für Weizen sind an der Lebensmittelbörse Euronext in Paris um 23 Prozent höher als im Vorjahr. Die Ursache dafür sind wetterbedingte Ernteausfälle in wichtigen Anbauländern. In den USA hat eine Hitzeperiode die Erträge schwinden lassen. In Österreich ist die Getreide-Anbaufläche auf einem Rekordtief.

Was hat das für Auswirkungen auf die Preise für Brot und Gebäck? Die genannten Faktoren haben kaum Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise in Österreich. Die Konsequenzen von Kursschwankungen an den Lebensmittelbörsen können bei einer Semmel einen Auf- oder Abschlag von einem Cent bewirken, lautet die Rechnung der Experten der Agrarmarkt Austria (AMA). Sollten Brot und Gebäck teurer werden, so müsse dies andere Ursachen haben als den Getreidepreis.