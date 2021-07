Getreideernte im Osten heuer um bis zu ein Fünftel geringer als 2020

Die Landwirtschaft reagiere jedenfalls seit Jahren auf den Klimawandel, "indem sie die Fruchtfolgen umgestaltet hat. Zum Beispiel ist die Sommergerste, die ja nur 4,5 Monate wächst, nämlich von März, im März gesät wird und im Juli geerntet wird, fast verschwunden." Umgestellt worden sei auf Wintergerste, die doppelt so lange auf dem Feld stehe.

"Und es ist de facto dasselbe Produkt, das dann geerntet wird. Und natürlich kann eine Wintergerste über 9,5 Monate die, die gesamte Winter-Feuchte mitnehmen in, in die Vegetationszeit, kann die Wurzel auch in aller Ruhe bis in die Tiefe ausbilden und das bringt natürlich Ertragssicherheit."