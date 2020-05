Gesucht: Aufsichtsspitze für die Deutsche Bank

Die Fondsgesellschaft Union Investment hält Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer für

einen geeigneten Nachfolger für Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner. „Wir unterstützen die Wahl von Herrn Weimer in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Er verfügt über herausragende Branchenexpertise und genießt eine hohe Reputation“, sagte Vanda Heinen, Corporate-Governance-Expertin von Union Investment, der Nachrichtenagentur Reuters.

„Nach seinem Ausscheiden bei der Deutschen Börse wäre er aus unserer Sicht ein geeigneter

Nachfolger für Herrn Achleitner.“ Die Fondsgesellschaft ist einer der größten Anteilseigner der Deutschen Bank.

Bis Februar 2024 verlängert

Weimer wird schon länger als möglicher Nachfolger von Achleitner an der Spitze des Deutsche-Bank-Aufsichtsrats gehandelt. Doch während Achleitner schon im Mai 2022 seinen Hut als oberster Kontrolleur nehmen will, wurde Weimers Vertrag bei der Deutschen Börse im Februar bis Ende 2024 verlängert. Eine Börsensprecherin bekräftigte, solange der 60-Jährige an der

Spitze der Deutschen Börse stehe, werde er nicht Aufsichtsratschef der Deutschen Bank werden. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab.