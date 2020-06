Ein bisschen so sein wie Singapur

Von den europäischen Ländern kamen Dänemark (Platz 4), Norwegen (6), Großbritannien (8) und Finnland (9) unter die Top-10. Deutschland rutschte von Platz 13 auf 14 ab und fiel bei der Firmengründung klar hinter Österreich zurück. Am meisten Reformen hin zu mehr Unternehmerfreundlichkeit gab es im Vorjahr in den europäischen Krisenländern Griechenland und Irland sowie in vielen afrikanischen Staaten. Besonderern Nachholbedarf sieht die Weltbank in großen Schwellenländern wie China, Brasilien oder Indien.

Das Weltbank-Ranking ist zwar umfangreich, aber umstritten, vor allem die Datenqualität gilt als dürftig. Im Vorjahr wurde die Erhebung nach heftiger Kritik einiger Länder, darunter China (Platz 90), modifiziert. Die Weltbank selbst sieht in ihrem Bericht keine Standort-Empfehlung, sie will lediglich Beispiele aufzeigen, um Länder zu Reformen zu ermuntern. Reformen, um ein bisschen so zu sein wie Singapur.