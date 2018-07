Geschäfte können Online-Konkurrenz doch recht gut wegstecken

Jammern ist der Gruß der Kaufleute, das haben schon die Phönizier gewusst. In Zeiten der aufstrebenden Onlinehändler, die einen immer größeren Teil des Umsatzkuchens für sich beanspruchen, hat der Spruch nicht gerade an Bedeutung eingebüßt. Dennoch zeigt eine aktuelle Studie, dass sich die Geschäfte in den Einkaufsstraßen und Fachmarktzentren deutlich besser entwickeln als befürchtet. Zumindest im Vorjahr. „Die Lage hat sich entschärft, die Zahl der Geschäfte ist im Vorjahr nur um ein Prozent zurückgegangen“, sagt Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel.

In absoluten Zahlen haben im Vorjahr 400 Geschäfte für immer geschlossen. Zum Vergleich: Im Jahr davor sind 700, vor zwei Jahren 1400 und 2014 gleich 1900 Geschäfte von der Bildfläche verschwunden. Mit anderen Worten: „Der Strukturwandel hat sich 2017 überraschend abgeschwächt“, kommentiert Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria die aktuelle Strukturanalyse. Die Branche profitiert von der wieder angesprungenen Konjunktur, die den Privatkonsum und damit die Umsätze in den Geschäften ankurbelt.