Das Geschäft mit dem Immunsystem: Die Wiener Firma hinter "Ökopharm"

Ein riesiger Wachstumsmarkt seien rezeptfreie Produkte nicht mehr, so Wacek. Die Menge sei seit Jahren relativ stabil, schwanke jedoch je nach Ausprägung der Grippesaison. Unterschiedlichste Verabreichungsformen wie Lutscher oder Gummibären treiben den Umsatz zusätzlich.

Bestseller ist das Immunabwehr-Präparat „Immun44“. Die Stärkung des Immunsystems sei einst ein eher beschaulicher Markt gewesen, erläutert Sanova-Geschäftsführer Wolfgang Wacek dem KURIER. "Während der Pandemie ist Immun44 dann durch die Decke gegangen". Seither tummeln sich viele Anbieter in dem Bereich, der Markt ist heißt umkämpft, "Immun44" aber das meistverkaufte Produkt in den heimischen Apotheken.

Allein in den Apotheken werden jährlich rund 350 Mio. Euro mit Nahrungsergänzungsmitel umgesetzt. Drogeriemärkte, Online-Handel und Supermärkte, die immer mehr Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, sind hier noch nicht eingerechnet. Ein Viertel des Gesamtkuchens an rezeptfreien Arzneimitteln entfällt auf Mittel gegen Husten- und Erkältung . Dahinter folgen mit Abstand Verdauungspräparate und Schmerzmittel mit rund 10 Prozent sowie Vitamine und Hautprodukte .

Die Produktgruppe „Ökopharm“ mit Immun44 erwarb Sanova 2018 von der Salzburger Pharmafirma von Norbert Fuchs . Die Produktion ist nach wie vor in Lungau angesiedelt.

Probiotikum und Raucherentwöhnung

Erfolgreich am Markt sind auch Produkte wie Bioflair (Probiotikum) oder das Raucherentwöhnungs-Mittel Asmoken. Der pflanzliche Wirkstoff Cytisin sei schon sehr lange am Markt und wurde nun quasi wiederentdeckt, so Wacek.