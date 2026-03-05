Niederlage vor Gericht: Firmen können Trump-Zölle zurückfordern

Die US-Regierung hat im Rechtsstreit um ihre Zölle eine weitere Niederlage kassiert.

Ein Richter am Gericht für internationalen Handel in New York entschied, dass Importeure Anspruch auf Rückzahlungen für bereits entrichtete Zölle haben, die das oberste US-Gericht jüngst für unrechtmäßig erklärt hatte.

Kläger war in dem konkreten Fall ein Unternehmen aus dem Bundesstaat Tennessee.