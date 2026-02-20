Auf dieses Urteil haben viele Unternehmer hier und diesseits des Atlantiks gewartet: US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine massive Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Mit einem 6-3-Entscheid stellte sich der Oberste Gerichtshof gegen die Politik der US-Regierung, weltweit Abgaben zu verlangen. Das könnte nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die künftige Handelsstrategie Trumps haben, sondern den USA auch massive Rückzahlungen bescheren: Schon vor der Niederlage warnte Trump vor möglichen Rückerstattungen an Importeure. Trump hatte seine Zölle mit einem Notstandsgesetz aus den 1970er-Jahren begründet. Darin kommt zwar das Wort „Zölle“ nicht mal vor, aber Trump argumentierte, es erlaube ihm einseitig und ohne Zustimmung des Kongresses Abgaben zu verhängen.

Kongress muss befragt werden Dem widerspricht der Supreme Court nun eindeutig. In der Begründung schrieb der Vorsitzende Richter John G. Roberts Jr., das Gesetz ermächtige den Präsidenten definitiv nicht zur Verhängung von Zöllen. „Der Präsident beansprucht die außerordentliche Befugnis, einseitig Zölle unbegrenzter Höhe, Dauer und Reichweite zu verhängen. Angesichts der Breite, der historischen Entwicklung und des verfassungsrechtlichen Kontexts dieser behaupteten Befugnis muss er eine klare Ermächtigung des Kongresses nachweisen, um sie auszuüben“, schrieb der Chief Justice. Der International Emergency Economic Powers Act von 1977 war tTrumps Grundlage, um Zölle auf importierte Waren aus mehr als 100 Ländern festzusetzen. Damit habe er das US-Handelsdefizit verringern und die Produktion in den Vereinigten Staaten ankurbeln wollen, erklärte er immer wieder - die Zölle nutzte ihm aber auch, um andere Länder in Handelsverhandlungen massiv unter Druck zu setzen. Zunächst hatte er China, Kanada und Mexiko im Visier, im April 2025 weitete er die Abgaben auf Importe aus nahezu allen Handelspartnern aus. Zwölf Bundesstaaten sowie eine Gruppe kleiner Firmen hatten gegen die Zölle geklagt. Sie argumentierten, der Präsident habe verfassungswidrig in die dem Kongress vorbehaltene Steuerhoheit eingegriffen. Die Unternehmen, die auf importierte Waren angewiesen sind, argumentierten, die Zölle hätten ihre Geschäftstätigkeit gestört, zu höheren Preisen für Verbraucher geführt und auch Personalabbau erzwungen. Der Fall gelangte vor den Supreme Court, nachdem drei untere Gerichte die Zölle als rechtswidrig eingestuft hatten.